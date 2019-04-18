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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане под водой остались несколько городов (видео)

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане из-за ливней 15-16 апреля, пострадал и стал непригодным к эксплуатации участок железной дороги протяженностью около 40 километров, вследствие размытия грунта под рельсами, сообщает Хроника Туркменистана.

Пассажирские поезда из Туркменабада и Серхетабада в Ашхабад были остановлены на станции Яшлык. Оттуда пассажиров довозили до Ашхабада на автобусах.

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К восстановлению железнодорожного сообщения привлечены военные.

В последние недели Ашбахад и отдельные регионы страны заливают проливные дожди, которые приводят к сходу селей.

13 апреля в Ашхабаде прошли проливные дожди, которые затопили многие районы города.

В этот же день также затопило приграничный с Афганистаном город Серхетабат. Об этом сообщило Радио Азатлык.

15 апреля в Туркменистане затопило ещё один город Туркменбаши (Красноводск). Уровень воды поднялся настолько, что машины плывут по дорогам, сообщало издание Turkmenyurt.

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17 апреля в Ашхабаде в микрорайоне Парахат-7/4 после проливных дождей осел жилой 9-этажный дом.

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Первые сообщения о наводнении поступили с юго-востока Туркменистана. В Тагтабазаре от наводнения пострадало около 700 жилых домов. В самом райцентре более 300 домов, из них около 70 полностью разрушены, сообщало Азатлык 5 апреля.

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