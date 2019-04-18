Ким Чен Ын и Владимир Путин встретятся в России во второй половине апреля

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин встретится с руководителем КНДР Ким Чен Ыном во второй половине апреля, сообщает сайт Кремля.

"По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля", - говорится в сообщении.

15 апреля южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники писало, что первая встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти на Дальнем востоке перед или после поездки российского президента в Пекин на форум «Один пояс, один путь», который пройдет 26-27 апреля.