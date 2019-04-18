В Узбекистане запустили интерактивную карту туалетов

CA-NEWS (UZ) - Государственный комитет по туризму (Госкомтуризм) Узбекистана запустил интерактивную карту, с помощью которой можно найти ближайший туалет.

«Санитарно-гигиенические узлы являются неотъемлемой частью развитой туристской инфраструктуры. Как показывают итоги мониторинга, в настоящее время в стране имеется потребность в организации санитарно-гигиенических узлов в общественных местах и объектах, посещаемых туристами», — пояснили в Госкомтуризме.

После многочисленных жалоб туристов в Узбекистане построили 462 общественных туалета. Правительство даже ввело налоговые льготы на постройку и содержание туалетов.

По данным Госкомтуризма, в прошлом году Узбекистан посетили 5,3 млн человек — это почти вдвое больше, чем в 2017-м.