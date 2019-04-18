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  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева принимает участие в межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге

CA-NEWS (KZ) -  Казахстанские парламентарии во главе с председателем Сената Даригой Назарбаевой принимают участие в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает 18 апреля пресс-служба Сената.

Выступая на конференции по противодействию международному терроризму, глава Сената подчеркнула, что международный терроризм является одной из самых острых проблем современного мира.

«Терроризм сеет хаос, ведет к деградации экономической и социальной жизни. Его первыми жертвами становятся самые беззащитные - дети, женщины, старики. Глобальная угроза безопасности порождает неконтролируемую миграцию - люди бегут от нищеты и войн. И это, в свою очередь, создает новые проблемы - уже в развитых странах, которые до этого казались стабильными и защищенными», - сказала Д.Назарбаева.

Глава Сената обратила внимание на том, что борьба с терроризмом - это дело не отдельных государств или их групп, а всего мирового сообщества. Несмотря на противоречия, мировым и региональным державам удалось скоординировать действия по борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке. Однако очаг терроризма окончательно не разгромлен.

Спикер подчеркнула, что Казахстан активно выступает за центральную координирующую роль Организации объединенных наций в противодействии терроризму. Борьба с ним стала одним из семи приоритетов членства нашей страны в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годах

Руководитель верхней Палаты проинформировала, что в ее развитие в сентябре 2018 года на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН был подписан Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма. К документу уже присоединилось более 70 государств.

«Мы убеждены, что мировое сообщество нуждается в выработке новых подходов и решений для нейтрализации терроризма и религиозного экстремизма. В их основе должны лежать принципы широкого диалога, как безальтернативного пути к достижению единства в борьбе за мир и безопасность», - подчеркнула Д.Назарбаева.

Обращаясь к участникам конференции, Глава Сената отметила, что новые вызовы требуют активного взаимодействия на уровне национальных парламентов и межпарламентских организаций.

«Мы знаем, что большая работа ведется Межпарламентской ассамблеей СНГ. В результате совместных усилий удалось создать качественную базу модельного законодательства, регулирующего вопросы безопасности. Эта работа является наглядным примером эффективного межпарламентского сотрудничества», - заключила председатель Сената Казахстана.

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