Выпущена инициатива «Монголия в эпоху цифровых технологий»

CA-NEWS (MNG) - Монголия выступила с инициативой «Монголия в эпоху цифровых технологий» 15 апреля на встрече Дорожной Комиссии с премьер-министром Монголии У. Хурэлсухом в Улан-Баторе, сообщает khadlan.mn.

Инициатива, разработанная Дорожной Комиссией и возглавляемая правительством Монголии, призвана расширить возможности лиц, определяющих политику, представителей частного сектора и гражданского общества, наметить цифровые пути для своей страны и обеспечить всем выгоды от быстрых технологических изменений. В настоящее время ведется многоэтапный процесс разработки национальной стратегии, которая будет охватывать даже низшие социальные слои насаления в цифровом будущем страны.

В Монголии объем товаров и услуг вырос в сфере информационных технологий за последние десять лет, поскольку молодое население страны приняло новые технологии для личного и профессионального использования.

В 2018 году огромные 90 процентов населения имели доступ к Интернету, включая членов кочевого сообщества Монголии, которые могут воспользоваться широко распространенными в стране 3G и 4G.