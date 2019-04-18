РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Выпущена инициатива «Монголия в эпоху цифровых технологий»

CA-NEWS (MNG) -  Монголия выступила с инициативой «Монголия в эпоху цифровых технологий» 15 апреля на встрече Дорожной Комиссии с премьер-министром Монголии У. Хурэлсухом в Улан-Баторе, сообщает khadlan.mn.

Инициатива, разработанная Дорожной Комиссией и возглавляемая правительством Монголии, призвана расширить возможности лиц, определяющих политику, представителей частного сектора и гражданского общества, наметить цифровые пути для своей страны и обеспечить всем выгоды от быстрых технологических изменений. В настоящее время ведется многоэтапный процесс разработки национальной стратегии, которая будет охватывать даже низшие социальные слои насаления в цифровом будущем страны.

В Монголии объем товаров и услуг вырос в сфере информационных технологий за последние десять лет, поскольку молодое население страны приняло новые технологии для личного и профессионального использования.

В 2018 году огромные 90 процентов населения имели доступ к Интернету, включая членов кочевого сообщества Монголии, которые могут воспользоваться широко распространенными в стране 3G и 4G.

2MzctS1jP2c

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Рахмон: Россия построит в Таджикистане пять новых русскоязычных школ
  • Д. Назарбаева провела встречу с британским министром по делам Европы и Америки
  • Афганистан заинтересован в госзакупе пшеницы и муки из Казахстана в ближайшие 4 года
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×