Узбекистан ответил на заявление ОБСЕ о заблокированных СМИ

CA-NEWS (UZ) - Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана Комил Алламжонов ответил на заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Об этом он написал на официальной странице в Facebook.

Представитель ОБСЕ ранее, на брифинге с участием местных журналистов, призвал власти Узбекистана прекратить блокировку местных СМИ.

"В рамках реформ президента по демократизации общества, обеспечению гласности и повышении роли СМИ в стране, Агентством информации и массовых коммуникаций принимаются системные меры по укреплению правовых основ соблюдения свободы слова и информации, развитию сферы СМИ и гражданской журналистики, повышению статуса журналиста и уровня открытости государственных органов", — написал Комил Алламжонов.

Алламжонов добавил, что агентство внимательно ознакомилось с заявлением представителя ОБСЕ и намерен тщательно изучить факты затрудненного доступа к отдельным новостным веб-сайтайм.

"Агентство открыто к диалогу с офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ по любым вопросам и готово к сотрудничеству по реализации совместных проектов в информационной сфере", — подчеркнул он.