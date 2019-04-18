В Международной организации труда призывают организовать безопасную утилизацию электронных отходов

CA-NEWS (CA) - Ежегодно выбрасывается около 50 миллионов тонн компьютеров, телевизоров, ноутбуков, компьютерных приставок, мобильных телефонов и другой бытовой электроники. Миллионы трудящихся утилизируют их нелегально, зачастую в опасных для здоровья условиях. В ООН настаивают на необходимости организовать безопасную переработку электронных отходов.

На сегодняшний день только 20 процентов электронного мусора перерабатывается официально в безопасных для здоровья условиях. Остальную технику выбрасывают на свалки, где она становится добычей местных бедняков, которые пытаются извлечь ценные металлы. Только в Китае этим занимается более 600 тысяч человек. Многие из них разбирают старую электронику голыми руками, даже не подозревая о содержащихся в ней опасных токсичных веществах.

На этой неделе под эгидой Международной организации труда (МОТ) в Женеве прошла встреча, посвященная защите трудящихся от токсичных электрических и электронных отходов. Ее участники призвали все государства и всех работодателей принять решительные меры для организации безопасной переработки электронного мусора. Такой подход не только снизит опасность, но и поможет создать миллионы новых рабочих мест.

Представители правительств, рабочих и работодателей пришли к единому пониманию того, что власти должны привлекать больше инвестиций на реализацию проектов по безопасной переработке электронного мусора. Ведь уже к 2050 году объем таких отходов может почти утроиться и составить 120 млн тонн.

«Работники, которые занимаются электронными отходами, не имеют голоса, не имеют возможности отстаивать свои права, они вручную взламывают все эти опасные приборы», - сказал вице-председатель группы представителей от рабочих Джеймс Тауэрс.

А между тем если должным образом организовать переработку электронных отходов, она сулит экономические выгоды. Эксперты подсчитали, что стоимость выброшенных ценных материалов, которые можно было бы извлечь, составляет 55 млрд евро. В тонне электронных отходов содержится в 100 раз больше золота, чем в тонне золотой руды.