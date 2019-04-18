Туркменистан и Корея договорились об открытии корейской школы и подготовке кадров в сфере промышленности

CA-NEWS (TM) - 17 апреля в Ашхабаде прошли переговоры президентов Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Стороны договорились об открытии корейской школы и совместной подготовке кадров, сообщает госинформагентство ТДХ.

В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы двусторонних связей, вопросы региональной и международной политики, определены направления дальнейшего взаимодействия.

Бердымухамедов отметил, что стратегические направления двустороннего сотрудничества – энергетика и транспорт, и предложил рассмотреть возможность использования портовой инфраструктуры Туркменистана.

В свою очередь Мун Чжэ Ин сказал, что они пришли к единому мнению о наращивании программы изучения корейского языка и открытии школы сиджо в Туркменистане, также о расширении возможностей для стажировки туркменских студентов в Корее.

Стороны договорились о подготовке кадров в сфере промышленности и ТЭК при поддержке корейской ассоциации заводов и корейского института промышленных технологий.

Президент Кореи также отметил, что их страна занимает ведущие позиции по развитию информации и коммуникаций и сможет принять участие в расширении цифровой инфраструктуры Туркменистана.