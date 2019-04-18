Air Astana извинилась перед актером Нуртасом Адамбаем за "неисправность системы"

CA-NEWS (KZ) - Авиакомпания Air Astana принесла извинения известному казахстанскому актёру Нуртасу Адамбаю за не предоставление места в бизнес-классе, передает Bnews.kz.



Пост с жалобой на работу авиакомпании актёр написал на своей странице Facebook.

Как он отметил, билет на место в бизнес-классе был куплен заранее, но при регистрации ему сообщили, что из-за сбоя в системе, мест нет.

"Всегда положительно относился к авиакомпании Эйр Астана. Но в этот раз мое мнение кардинально меняется. Приехал вовремя в аэропорт, стал регистрироваться на рейс и тут мне говорят, что они не могут предоставить мне место в бизнес-классе из-за "неисправности их системы". Я слышал о том, что они продают больше билетов, чем фактическое количество мест на борту, но лично сам столкнулся с этим впервые. То есть получается, что из-за их желания заработать больше, должны страдать пассажиры? Почему я, купив билет заранее, приехав вовремя в аэропорт, не могу получить своё законное место на борту?", - написал Адамбай.

Позднее на публикацию актёра ответили в авиакомпании, заверив, что все средства, потраченные на билет компенсируют.

"В связи с появлением видео в социальных сетях известного актера и продюсера Нуртаса Адамбая авиакомпания Air Astana сообщает следующее. Агент на регистрации пассажиров принесла извинения пассажиру и предложила вылететь следующим рейсом в 15:40 либо эконом-классом этим же рейсом. Нуртас Адамбай принял предложение вылететь этим же рейсом. Авиакомпания Air Astana приносит извинения Нуртасу Адамбаю и компенсирует средства, потраченные на авиаперелет. Пассажиру предложен сертификат на 100 долларов", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.