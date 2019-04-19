Назарбаев провел встречу с министром обороны Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Нурсултану Назарбаеву 18 апреля было доложено о ходе исполнения поручений, данных на прошедшем заседании Совета безопасности, передает CA-News со ссылкой на пресс-службу первого президента Казахстана.

Министр обороны также проинформировал первого Назарбаева о текущем состоянии Вооруженных Сил страны и предпринимаемых мерах по обеспечению армии современным вооружением.

Кроме того, Н.Ермекбаев представил Елбасы информацию о крупномасштабных стратегических командно-штабных учений «Айбалта – 2019», проходящих в Алматинской области.