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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев провел встречу с министром обороны Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Нурсултану Назарбаеву 18 апреля было доложено о ходе исполнения поручений, данных на прошедшем заседании Совета безопасности, передает CA-News со ссылкой на пресс-службу первого президента Казахстана.

Министр обороны также проинформировал первого Назарбаева о текущем состоянии Вооруженных Сил страны и предпринимаемых мерах по обеспечению армии современным вооружением.

Кроме того, Н.Ермекбаев представил Елбасы информацию о крупномасштабных стратегических командно-штабных учений «Айбалта – 2019», проходящих в Алматинской области.

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