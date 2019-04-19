Бывший лидер запрещенной в Таджикистане оппозиционной партии освободился из тюрьмы

CA-NEWS (TJ) - Бывший лидер областной организации запрещенной ныне в Таджикистане оппозиционной партии исламского возрождения (ПИВТ) по Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО) Саодатшо Адолатов освободился из тюрьмы 15 апреля, отсидев свой срок от звонка до звонка.Об этом сообщил портал "Ахбор".

Саодатшо Адолатов был арестован 14 апреля 2014 года и уже 30 июля того же года по обвинению в разжигании межрелигиозной розни был приговорен к 5 годам лишения свободы судом его родного Ванджского района ГБАО, 4 месяца назад был освобожден бывший лидер Ванджской ячейки ПИВТ Завкибек Рахмонов, а две недели назад – член правления этой оппозиционной партии Джалолиддин Махмуд.

Источники сайта "Ахбор” сообщили, что Саодатшо Адолатов находится дома.

"Он отсидел весь свой срок от звонка до звонка. За все это время в отношении Саодатшо Адолатова не была применена ни одна амнистия”, сообщили собеседники.

ГКНБ Таджикистана в своем официальном сообщении утверждал, что против Адолатова подали жалобы в правоохранительные органы примерно 30 его односельчан из Язгулома, которые обвинили оппозиционного лидера в нескольких случаях оскорбления местных жителей на религиозной основе и разжигании межрелигиозной розни.

Саодатшо Адолатов в августе 2013 был выбран лидером областной организации ПИВТ по ГБАО вместо Сабзаали Мамадризоева, таинственным образом убитого в дни проведения специальной армейской операции в городе Хорог.

Верховный суд Таджикистана в сентябре 2015 года, сразу после подавления вооруженного мятежа под руководством генерала Абдухалима Назарова запретил деятельность ПИВТ, обвинив партию в причастности к попытке государственного переворота. Душанбе внес ПИВТ также в оба черных списка экстремистских и террористических организаций. Лидеры ПИВТ, которая сейчас действует в Европе, отрицают обвинения со стороны властей. Они считают, что нынешние власти Таджикистана таким образом очистили политическое поле от самой крупной оппозиционной партии страны.