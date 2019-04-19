В Нур-Султане закрыли дворец спорта «Казахстан»

CA-NEWS (KZ) - Столичный дворец спорта «Казахстан» приостановит на время свою деятельность, передает «NewTimes.kz».

По результатам технического обследования получено заключение о предаварийном состоянии конструкции бассейна на объекте, результаты исследований свидетельствуют о значительном снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности стен бассейна.

«В результате снижения стартовой надежности отдельных конструктивных частей и элементов, вызванных нарушениями технологии монтажа конструкции, а также в большей мере из-за отсутствия работ по текущему и капитальному ремонтам, техническое состояние фундаментов, каркаса и ограждающих конструкций здания в целом оценивается по категории III, то есть ограничена работоспособная конструкция», — сообщили в СПК «Astana».

То же касается и соединения всех несущих металлических конструкций, технического состояния фасада и кровли здания дворца. Металлоконструкции и железобетонные конструкции чаш бассейнов находятся в предаварийном состоянии.

Техническое заключение составлено на основании данных визуального обследования, с учетом требований СНиП РК, СП РК, СН РК, ВСН, ГОСТ, положений и инструктивно-методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, действующих на момент обследования.

«В целях обеспечения безопасности посетителей и сотрудников объекта обществом было принято решение о приостановлении деятельности дворца спорта «Казахстан» до проведения капитального ремонта здания и восстановления зоны бассейна. Данная мера вступила в силу с 11 апреля 2019 года и будет действовать вплоть до завершения всех работ по реконструкции и восстановлению зоны бассейна», — прокомментировали в пресс-службе АО СПК «Astana».

Сотрудники АО СПК «Astana» так же опровергли слухи о сносе и изменении целевого назначения комплекса. Напомним спорткомплекс работает с 2001 года и до сегодняшнего дня ни разу не производился капитальный ремонт.