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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Компания «Petro Matad» подписала договор на бурение с двумя компаниями

CA-NEWS (MNG) -  Компания Petro Matad, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, подписала договор на выполнение работ по бурению с двумя компаниями «DQE International» и «Daton Petroleum Engineering and Oilfield Service». В 2019 году компания запланировала провести бурение четырех скважин, передает 19 апреля Монцамэ.

Компания сообщила, что буровые работы будут выполнены своевременно, так как вопрос их финансирования решен.

«Petro Matad» проводит разведку на блоках IV, V и XX нефтяных месторождений Монголии.

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