Чиновники, арестованные в рамках дела экс-генпрокурора Узбекистана, заявили о пытках

CA-NEWS (UZ) - В ходе закрытого судебного заседания, состоявшегося 17 апреля в Ташкенте по делу экс-генпрокурора Узбекистана Рашида Кадырова и остальных 12 экс-чиновников, привлеченных к уголовной ответственности в качестве его сообщников, некоторые из подсудимых заявили о психологических и физических пытках.

Об этом сообщили два независимых друг от друга источника, участвовавшие в судебном заседании, сообщает centralasian.org.

По словам первого собеседника, давший показания в суде 17 апреля один из подсудимых по «кадыровскому делу» – Улугбек Суннатов (бывший заместитель генпрокурора) рассказал судье, что в ходе следствия его вначале били резиновой дубинкой, но когда он отказался признать предъявленные ему обвинения, к его паху приставили электрошокер.

– Суннатов рассказал, что, не выдержав пыток, пытался повеситься. Но об этом узнали тюремные надзиратели, которые в воспитательных целях раздели его догола и на пять дней бросили в карцер. Суннатов попросил председателя суда вызвать в суд следователя Ёркина Абдуллаева, который вел его дело, и взять у него показания, – говорит источник нашего радио, участвовавший в суде по делу экс-генпрокурора Рашида Кадырова и остальных двенадцати экс-чиновников, привлеченных к уголовной ответственности в качестве его сообщников.

Второй собеседник подтвердил слова первого источника и рассказал о показаниях в суде еще одного подсудимого – бывшего главы управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Улугбека Хуррамова.

Он говорит, что в суде Хуррамов рассказал о том, как следователи угрожали ему «закрыть в подвале» его молодую дочь, после чего он был вынужден дать показания против экс-генпрокурора Рашида Кадырова.

Кроме того, по словам источника, в суде Улугбек Хуррамов рассказал судье, что в ходе следствия следователи сильно избили его и сломали ему одну руку и одну ногу.

– В этой связи Хуррамов потребовал провести медицинскую экспертизу, – сказал источник.

Напомним, что 10 апреля Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность в связи с возможным применением пыток по отношению к бывшему генеральному прокурору Узбекистана Рашиду Кадырову. Однако день спустя Генеральная прокуратура Узбекистана ​опровергла заявление правозащитной организации о том, что Кадыров и другие фигуранты дела подвергались пыткам.

Родственников подсудимых по «кадыровскому делу» не пускают в суд, который начался 7 января этого года в Юнусабадском районном суде по уголовным делам города Ташкента.

Экс-генпрокурор Узбекистана Рашид Кадыров и большинство подсудимых по его делу обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 165 («Вымогательство»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») УК республики.