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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Владимир Путин пообещал амнистию для таджикских мигрантов

CA-NEWS (TJ) -  Владимир Путин согласился с предложением таджикского президента Эмомали Рахмон объявить амнистию в отношении некоторой части граждан Таджикистана, которым по различным причинам запрещено пребывание на территории России, передает CA-News.

Как сообщает пресс-служба президента Таджикистана, президент РФ поручил руководству Министерства внутренних дел России принять меры по решению этого вопроса.

«В нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие, имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 млн граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для их семей», – сказал Владимир Путин.

17 апреля в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Москву с официальным визитом. Владимир Путин в начале встречи заявил, что почти в течение часа перед официальной встречей обсудил с Рахмоном «некоторые ключевые направления нашего взаимодействия».

По итогам переговоров было подписано 17 документов, среди них соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

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