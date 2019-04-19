Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Мюллера о «российском деле»

CA-NEWS (CA) - Минюст США опубликовал полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Он руководил расследованием «российского дела» — предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Итоговый отчет состоит из более 400 страниц, сообщает "Ъ".



В своем расследовании господин Мюллер, согласно докладу, обнаружил «множество контактов между членами штаба президента США Дональда Трампа и лицами, утверждавшими ,что имеют связи с российским правительством». Среди них бывший советник президента США Картер Пейдж, бывший политический советник в президентской компании Трампа в 2016 году Джордж Попадопулос, зять господина Трампа Джаред Кушнер, руководитель предвыборной кампании господина Трампа Пол Манафорт и еще 12 человек. В документе добавляется, что «будет трудно» предоставить доказательства о том, что эти должностные лица действовали в качестве агентов России. «Некоторые из помощников лгали относительно существования контактов с Россией и были обвинены во лжи»,— говорится в докладе.

Кроме того, спецпрокурор отметил, что правительство России начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу же после победы господина Трампа на президентских выборах. По информации господина Мюллера, подобные усилия «поощрялись на самых высоких уровнях» в российском правительстве. Кроме того, господин Мюллер в своем докладе сообщил, что Россия вмешивалась в выборы США при помощи соцсетей и хакерских атак.

Также спецпрокурор обнаружил попытку президента прекратить расследование с помощью своего бывшего соратника Кори Левандовски. По данным господина Мюллера, 19 июня 2017 года господин Трамп встретился в Белом доме с господином Левандовски и передал ему информацию для Джеффа Сессиона, занимавшего тогда пост генерального прокурора США. В сообщении была просьба генпрокурору публично заявить о «несправедливом расследовании» в отношении президента. Левандовски в свою очередь обещал президенту доставить сообщение, однако не сделал это лично, а поручил передать сообщение одному из чиновников, Рику Дирборну. Господин Дирборн «почувствовал себя не в своей тарелке, поэтому поручение не выполнил».

В докладе отмечается, что в июне 2017 господин Трамп предпринял попытку отстранить господина Мюллера от расследования. Тогда президент позвонил бывшему адвокату Белого дома Дону Макгану и поручил ему связаться с и.о. генпрокурора и передать, что господин Мюллер «злоупотребляет служебным положением, в связи с чем должен быть отстранен». Адвокат отказался от этого, заявив, что «скорее подаст в отставку, чем спровоцирует "резню в субботнюю ночь”». Также, согласно документу, после того, как господин Трамп узнал о назначении господина Мюллера спецпрокурором по расследованию «вмешательства», президент США «откинулся на спинку стула и сказал: "Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентства"».

Позже президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию доклада, сказал, что у него хороший день. «Нет вмешательства, нет препятствования (правосудию.— “Ъ”). В любом случае, никогда не было и никогда не будет»,— сказал он на встрече с ветеранами в Белом доме (цитата по CNN).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «сначала предстоит пролистать (доклад.— “Ъ”) и понять, есть ли что-либо, заслуживающее анализа» и доклада Владимиру Путину.

Ранее 18 апреля генпрокурор США Уильям Барр на пресс-конференции заявил, что ни один из граждан США не помогал России вмешаться в президентские выборы в США в 2016 год. По его словам, «ГРУ передало некоторые материалы в WikiLeaks», он не уточнил, о каких документах идет речь.

24 марта Минюст обнародовал выдержку из итогового доклада. Согласно документу, господин Мюллер «не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года».