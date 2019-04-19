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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интернет в Таджикистане подорожал вопреки протестам

CA-NEWS (TJ) -  Интернет в Таджикистане, вопреки протестам в соцсетях, подорожал. 18 апреля распоряжение Антимонопольной службы при правительстве Таджикистана №31 от 4 марта 2019 года о повышении тарифов на мобильный Интернет и телефонные разговоры по NGN вступило в силу.

Раджабали Махсиддинов, сотрудник управления защиты и конкуренции антимонопольного ведомства 18 апреля сообщил, что все мобильные компании Таджикистана перешли на новые тарифы на интернет и услуг мобильной связи. "Распоряжение Антимонопольной службы реализуется, никаких изменений нет», - отметил он.

Антимонопольная служба Таджикистана своим распоряжением от 4 марта 2019 года обязала операторов мобильной связи установить стоимость за 1 Мб интернета не менее 5 дирамов ($0,05) без учёта акциза и налогов. С 18 апреля один гигабайт (1024 Мб) интернета у операторов будет стоить не менее 62 сомони ($6,5). Раньше один Гб интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони ($3-$3,6).

С 18 апреля исчезли интернет-пакеты, которые ранее предлагали операторы мобильной связи. Мобильные операторы Таджикистана на своих сайтах сообщили, что разделили линейку единых тарифов на три вида: с абонентской платой в 25, в 30 и в 35 сомони.

Решение о повышении тарифов на мобильный Интернет и телефонные разговоры по NGN вызвало бурю негодования пользователей соцсетей. Прозвучали призыву к бойкоту мобильных компаний и даже организации акции протеста в столице.

По словам живущего в Бишкеке таджикского эксперта Асомиддина Атоева, решение антимонопольной службы может стать препятствием на пути реализации Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года. Одна из задач нацстратегии, по его словам, превращение Таджикистана в региональный центр информационных технологий и массовых коммуникаций.

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