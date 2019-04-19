В Шахрисабзе задержана женщина, которая продала своего ребенка за $1200

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Шахрисабзе женщину при продаже своего новорожденного ребенка, родившегося 8 апреля текущего года за 10 млн сумов (около $1200), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В проведенном сотрудниками Шахризабзского городского отдела Департамента совместно с сотрудниками областного управления внутренних дел оперативном мероприятии, гражданка, проживающая в махалле «Ипак-йули» Шахрисабза, задержана с вещественными доказательствами при написании расписки о добровольной передаче и получении 10 млн сумов у другой гражданки за продажу своего новорожденного ребёнка, родившегося 8 апреля 2019 года", – говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведутся следственные действия.