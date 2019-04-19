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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Швырнул на землю: В Актау пользователи возмущены поступком родного дяди к несовершеннолетней

CA-NEWS (KZ) -  В Актау маленькую девочку мужчина швыряет на землю, вытащив из машины. Затем девочка поднимается и идет к другому автомобилю. Инцидент снял на камеру мобильного телефона очевидец в 17 микрорайоне, около жилого комплекса «Айракты», передает Ca-News со ссылкой на lada.kz.

Личность мужчины, толкнувшего ребенка, как отметили в ведомстве, установлена. Как выяснилось, он приходится девочке родным дядей.

Стражи порядка провели с ним профилактическую беседу.

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