Швырнул на землю: В Актау пользователи возмущены поступком родного дяди к несовершеннолетней

CA-NEWS (KZ) - В Актау маленькую девочку мужчина швыряет на землю, вытащив из машины. Затем девочка поднимается и идет к другому автомобилю. Инцидент снял на камеру мобильного телефона очевидец в 17 микрорайоне, около жилого комплекса «Айракты», передает Ca-News со ссылкой на lada.kz.

Личность мужчины, толкнувшего ребенка, как отметили в ведомстве, установлена. Как выяснилось, он приходится девочке родным дядей.

Стражи порядка провели с ним профилактическую беседу.