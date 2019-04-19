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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана посетит Китай на следующей неделе

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на следующей неделе посетит Китай, сообщил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции в Пекине в пятницу.
По его словам, глава Таджикистана приглашен на второй форум «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля.

На форуме ожидается участие около 40 лидеров государств и правительств. Глава внешнеполитического ведомства Китая сообщил, что на форум в этом году приедут, в том числе, лидеры России, Пакистана, Казахстана, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Италии, Монголии, Филиппин, Сербии, Сингапура, Таджикистана, Таиланда, ОАЭ.
«Второй форум … станет главным международным мероприятием в Китае в этом году. В работе форума примут участие 37 лидеров государств и правительств», - заявил Ван И.

По его словам, участие в работе форума также примут директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ван И сообщил, что 25 апреля пройдут 12 тематических форумов и конференций, 26 апреля состоится торжественная церемония открытия и встречи на высоком уровне, а 27-го лидеры проведут общее заседание. Председательствовать на всех мероприятиях форума будет лидер КНР Си Цзиньпин, который выступит с речью на открытии форума, а также подведет его итоги по завершению.

Первый форум «Один пояс, один путь» прошел в Пекине в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств.

«Один пояс, один путь» - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем, передает РИА Новости.

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