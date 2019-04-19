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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пекине прошло 14-е заседание форума ШОС

CA-NEWS (CA) -  17 – 18 апреля в Пекине прошло 14-е заседание форума ШОС, в котором приняли участие чиновники, политологи, главы исследовательских центров стран ШОС, передает «Жэньминь Жибао».

В форуме также участвовали директор института России, Восточной Европы и Центральной Азии АОН КНР Сунь Чжуанчжи, директор центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России А. Лукин, замдиректора института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана С. Валиев, начальник управления анализа внешней политики стратегических исследований при президенте Таджикистана Х.А. Рахнамо и другие эксперты из стран ШОС.

Форум был поделен на четыре секции, на каждой из которых обсуждались такие темы, как «Новые изменения в регионе ШОС на современном этапе», «Тенденции развития, стратегические цели и тактика ШОС на современном этапе», «Роль ШОС в процессе решения афганского вопроса, борьбы с «тремя злами», незаконным производством и оборотом наркотиков» и «Факторы, влияющие на прагматическое сотрудничество в рамках ШОС».

В ходе дискуссий затрагивались такие вопросы, как новая ситуация и новые задачи для ШОС и интеграционных процессов в Евразии, стратегическая роль ШОС, новые тенденции в сфере политики, экономики и безопасности в регионе ШОС. Особое внимание было уделено на угрозы региональной безопасности и роль стран ШОС в их предотвращении, а также путям укрепления сотрудничества в рамках организации и её роль в инициативе «Один пояс, один путь».

На открытии форума с приветственным словом выступил генеральный секретарь ШОС В.И. Норов.

«Текущие глобальные тенденции, усиление геополитической напряженности, комплексный характер угроз и вызовов, в действительности требуют коллективных усилий для создания более справедливой и полицентричной модели мирового устройства. В этой связи нас интересует видение экспертов о роли и значении ШОС в создании нового миропорядка, а также ее участии в международных и региональных делах», - отметил генеральный секретарь.

По словам Норова, ШОС продолжает вносить весомый вклад в усилия по борьбе с наркотиками.

«Антинаркотическая стратегия государств-членов ШОС на 2018-2023 годы, программа действий по ее реализации, а также концепция ШОС по предупреждению злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами, принятые на историческом саммите в Циндао в июне 2018 года, являются ключевыми документами для дальнейшего наращивания усилий в этом направлении», - сообщил он.

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В настоящее время ШОС готовится к проведению 19-го Саммита, который состоится в июне 2019 года в Бишкеке, где ожидается принятие ряда важных документов и решений и рассмотрение дальнейших планов развития Организации.

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