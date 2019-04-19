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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Ташкента объяснили почему не приняли участие во встрече дипломатов и правозащитников
Хоким Ташкента Артыкходжаев
Хоким Ташкента Артыкходжаев
Предыстория: Глава Ташкента не явился на мероприятие, организованное иностранными дипломатами и правозащитниками

CA-NEWS (UZ) -  Администрация столицы Узбекистана объяснила почему проигнорировала встречу иностранных дипломатов и правозащитников, посвящённую сносам и строительству домов в Ташкенте. В пресс-службе столичного хокимията прокомментировали это тем, что приглашение на мероприятие было отправлено в день самой встречи, а не заблаговременно.

В средствах массовой информации на днях распространилась информация о том, что представители хокимията не явились на встречу с участием активистов по защите прав человека и иностранных дипломатов, организованной 15 апреля.

"Приглашение на данное мероприятие, датированное 12 апреля, было оставлено в канцелярии хокимията города Ташкента утром 15 апреля. Согласно Регламенту работ хокимията, принятые в течение дня обращения, приглашения и письма, регистрируются, определяются ответственные лица и передаются в секретариат хокима. Собранная корреспонденция в конце дня докладывается хокиму для получения соответствующих поручений и указаний. Учитывая это, было бы целесообразно отправить приглашение заблаговременно", - отмечается в сообщении столичной администрации.

"Разногласий можно было бы избежать, если бы организаторы учли, что рабочий график хокима определяется заранее и согласовали день встречи с ответственными лицами хокимията", - подчеркнули в хокимияте.

Кроме того, как отмечает администрация Ташкента, не было возможности определить является ли деятельность организации, инициирующей встречу, легальной.

В пресс-службе хокимията посоветовали инициаторам встречи "в следующий раз подготовиться к подобному мероприятию более основательно поскольку вероятность того, что хоким поедет на неизвестную встречу, организованную неизвестной организацией, является мизерной".

Хокимият города Ташкента отметил, что "всегда открыт для диалога и выражает готовность сотрудничать с правозащитниками, международными организациями и дипломатическим корпусом по актуальным вопросам, обсуждать существующие проблемы и участвовать в их устранении". И анонсировал о проведении встречи для совместного обсуждения подобных вопросов, о дате которой пресс-служба хокимията обещает сообщить дополнительно.


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