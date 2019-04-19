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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Bloomberg назвал самые «несчастные и счастливые» экономики мира

CA-NEWS (CA) -  Агентство Bloomberg 18 апреля опубликовало рейтинг самых "несчастных" и "счастливых" экономик мира. Список "несчастных" в 5-й раз возглавила Венесуэла.

Правительство Венесуэлы не публикует экономические данные с 2016 года. Однако эксперты агентства Bloomberg полагают, что инфляция в 2019 году в стране достигнет 8 млн %. В 2018 году инфляция оценивалась в 930 тыс.%.

В первую тройку также вошли: Аргентина и ЮАР. На четвертом месте Турция, следом идут Греция и Украина. Как отметил Bloomberg, эти страны переживают тяжелые экономические потрясения.

В 10-ку вошли: Испания, Уругвай, Бразилия, Сербия и Саудовская Аравия.

При составлении рейтинга эксперты опирались на показатели роста цен и экономических потрясений.

Screenshot-2019-4-19 These Are the World's Most Miserable Economies(1)

Bloomberg также представил рейтинг самых «счастливых» экономик мира и его возглавил Таиланд. Швейцария на втором месте, Сингапур и Япония делят третье место.

Screenshot-2019-4-19 These Are the World's Most Miserable Economies

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