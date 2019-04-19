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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Южной Кореи посетит Казахстан на следующей неделе

CA-NEWS (KZ) -  21-23 апреля состоится первый государственный визит президента Южной Кореи Мун Чже Ина в Казахстан, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудит с южнокорейским лидером текущее состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальную региональную и международную повестку.

Кроме того, 24 апреля в Акорде глава государства проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который прибудет в Казахстан с официальным визитом.

Программа двусторонней встречи предполагает обсуждение ключевых вопросов казахстанско-венгерского сотрудничества, а также международной проблематики.

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