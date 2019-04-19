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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольская рок-группа The Hu занимает первое место по продажам в Billboard

CA-NEWS (MNG) -  Монгольская рок-группа The Hu с песней "Wolf Totem" занимает первое место в чарте Billboard по продажам цифровых песен Hard Rock, сообщает 19 апреля khadlan.mn.

Созданная в 2016 году, группа The Hu выпустила песни "Wolf Totem" и "Yuve Yuve Yu" прошлой осенью. Группа включает в себя традиционную монгольскую инструментальную музыку и горловое пение.

The-HU-Wolf-Totem-2019-billboard-1548

"Yuve Yuve Yu" дебютирует под номером 7 по продажам хард-рок цифровых песен-Hard Rock Digital Song Sales.

«Wolf Totem» дебютирует под номером 22 в чарте Hot Rock Songs.

The Hu в настоящее время готовит дебютный альбом «Гэрэгэ»-«Gereg», который выйдет на Eleven Seven Records.

Billboard («Биллборд» или «Билборд») — еженедельный американский журнал, посвящённый музыкальной индустрии, который наиболее известен своими чартами.

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