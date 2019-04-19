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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Церемония встречи президента Южной Кореи прошла в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 18 апреля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл в Ташкент с государственным визитом.

В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба главы государства.

Мун Чжэ Ин в сопровождении Абдуллы Арипова посетил университет Инха в Ташкенте, где ознакомился с презентацией проекта по телемедицине, реализуемого при сотрудничестве Узбекистана и Кореи.

Основные мероприятия визита запланированы на 19 апреля.

Программой визита предусмотрены встречи президента Мун Чжэ Ина с членами Олий Мажлиса Республики Узбекистан, участниками бизнес-форума ведущих компаний двух стран и участие глав государств в церемонии открытия Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте. Также планируется визит в Самарканд.

Как сообщалось ранее, по итогам визита планируются принятие Совместной декларации, подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, торговых контрактов, а также соглашений по реализации инвестиционных проектов.

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