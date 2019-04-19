Подписан Меморандум между Министерством инновационного развития и Министерством малого и среднего бизнеса и стартапов Республики Корея

CA-NEWS (UZ) - 18 апреля текущего года подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством Инновационного развития Республики Узбекистан и Министерством малого и среднего бизнеса и стартапов Республики Корея.

В рамках государственного визита президента Республики Корея Мун Чже Ина в Республику Узбекистан в Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан состоялась встреча с представителями Министерства малого среднего бизнеса и стартапов Республики Корея. В ходе приема были обсуждены ряд перспективных направлений в сфере установления и углубления двустороннего сотрудничества.

В ходе встерчи было отмечено, что в Узбекистане будет применен корейский опыт развития стартап системы для вхождения Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

Стороны также договорились об организации участия узбекских представителей малого и среднего бизнеса в конкурсе стартапов K-Startup Grand Challenge в ноябре месяце текущего года, где участники получат возможность консультирования с лучшими корейскими компаниями, участия в семинарах, тренингах, конференциях, нетворкинг-мероприятиях, сотрудничества с индивидуальными менторами. Победителям конкурса из Узбекистана в течении года будет обеспечена финансовая поддержка для запуска своих бизнес проектов. Кроме того, корейская сторона выразила готовность принять в целях обмена опытом в сфере инновационного предпринимательства путем развития малого и среднего бизнеса, представителей нашей Республики, а также обеспечить методологическую поддержку в формировании стартап экосистемы в Узбекистане.

Заключение Меморандума о взаимопонимании даст возможность установить сотрудничество в сфере обмена опытом по поддержке и развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, содействия партнерским проектам, межведомственному сотрудничеству и сотрудничеству между предприятиями в обеих странах, поощрения двусторонних программ сотрудничества, направленных на развитие инфраструктуры бизнеса, инновационной экосистемы и соответствующих услуг.