РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Подписан Меморандум между Министерством инновационного развития и Министерством малого и среднего бизнеса и стартапов Республики Корея

CA-NEWS (UZ) -  18 апреля текущего года подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством Инновационного развития Республики Узбекистан и Министерством малого и среднего бизнеса и стартапов Республики Корея.

В рамках государственного визита президента Республики Корея Мун Чже Ина в Республику Узбекистан в Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан состоялась встреча с представителями Министерства малого среднего бизнеса и стартапов Республики Корея. В ходе приема были обсуждены ряд перспективных направлений в сфере установления и углубления двустороннего сотрудничества.

В ходе встерчи было отмечено, что в Узбекистане будет применен корейский опыт развития стартап системы для вхождения Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

Стороны также договорились об организации участия узбекских представителей малого и среднего бизнеса в конкурсе стартапов K-Startup Grand Challenge в ноябре месяце текущего года, где участники получат возможность консультирования с лучшими корейскими компаниями, участия в семинарах, тренингах, конференциях, нетворкинг-мероприятиях, сотрудничества с индивидуальными менторами. Победителям конкурса из Узбекистана в течении года будет обеспечена финансовая поддержка для запуска своих бизнес проектов. Кроме того, корейская сторона выразила готовность принять в целях обмена опытом в сфере инновационного предпринимательства путем развития малого и среднего бизнеса, представителей нашей Республики, а также обеспечить методологическую поддержку в формировании стартап экосистемы в Узбекистане.

Заключение Меморандума о взаимопонимании даст возможность установить сотрудничество в сфере обмена опытом по поддержке и развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, содействия партнерским проектам, межведомственному сотрудничеству и сотрудничеству между предприятиями в обеих странах, поощрения двусторонних программ сотрудничества, направленных на развитие инфраструктуры бизнеса, инновационной экосистемы и соответствующих услуг.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Международной организации труда призывают организовать безопасную утилизацию электронных отходов
  • В Узбекистане запустили интерактивную карту туалетов
  • Дарига Назарбаева принимает участие в межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×