Президент Монголии передал подарок лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. О подарке ничего неизвестно

CA-NEWS (MNG) - Госсекретарь министерства иностранных дел Монголии Д. Даваасурэн передал подарок от президента Халтмаагийн Баттулги лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, сообщает 19 апреля khadlan.mn со ссылкой на центральное телеграфное агентство Кореи.

18 апреля прошла встреча министра иностранных дел КНДР Ри Ён Хо с делегацией МИД Монголии во главе с госсекретарем Д. Даваасурэном, в ходе которого был передан подарок.

Подробностей относительно того, что именно было передано лидеру КНДР, агентство не приводит.