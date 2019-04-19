Асан Кошмамбетов просит партию «Ак-Жол» выдвинуть его кандидатуру в президенты Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Асан Кошмамбетов,руководитель филиала ДПК "Ак жол" по Жамбылской области записал свое видеообращение в котором просит партию Ак Жол поддержать его инициативу и выдвинуть его в президенты Казахстана.

Текст обращения:

«Дорогие соратники, решение предложить свою кандидатуры нашей партии Ак-Жол для выдвижения в президенты Республики Казахстан, я принял потому что знаю жизнь простых граждан в регионах каждый день занимаясь проблемами своих коллег предпринимателей. Свою трудовую деятельность я начинал школьным учителем, работал в государственных органах и продолжаю трудиться сфере бизнеса. В моей жизни было достаточно много случаев когда приходилось выступать против незаконных решений местной власти, некоторые из них были изменены судом. По моей личной инициативе несколько раз вносились изменения в законодательство с целью поддержки простых граждан и развития бизнеса. Уверен в своих силах, поддержке простых граждан и представителей среднего и малого бизнеса. Я понимаю, что народ Казахстана сейчас ждет больших перемен: в политических, экономических и социальных сферах. Готов все свои силы и энергию направить на реализацию предстоящих больших задач. Прошу съезд партии Ак-Жол поддержать мою инициативу и выдвинуть меня кандидатом в президенты Республики Казахстан.

Асан Кошмамбетов является предпринимателем, директором ТОО «Аймер и К», руководителем филиала ДПК «Ак жол» по Жамбылской области.