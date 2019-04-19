Узбекистанец выиграл Bentley у российского блогера, не отпуская руку от машины 30 часов

CA-NEWS (UZ) - Российский блогер Михаил Литвин решил необычным способом разыграть свой автомобиль Bentley среди подписчиков. По условиям владельца, машина достанется тому, кто дольше всего сможет продержать руку на ней.

Как пишут в соцсетях, в соревновании участвовали 6 человек. Победителем стал Узбекистанец Хошимов Лазиз – он не отпускал руку от машины мечты 30 часов.

Видео доступно по ссылке (видео содержит нецензурную лексику).