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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанец выиграл Bentley у российского блогера, не отпуская руку от машины 30 часов

CA-NEWS (UZ) -  Российский блогер Михаил Литвин решил необычным способом разыграть свой автомобиль Bentley среди подписчиков. По условиям владельца, машина достанется тому, кто дольше всего сможет продержать руку на ней.

Как пишут в соцсетях, в соревновании участвовали 6 человек. Победителем стал Узбекистанец Хошимов Лазиз – он не отпускал руку от машины мечты 30 часов.

Видео доступно по ссылке (видео содержит нецензурную лексику).

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