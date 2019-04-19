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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В нескольких городах Казахстана выпал снег (фото, видео)

CA-NEWS (KZ) -  19 апреля в столице Казахстана с утра кружится метель, передает Zakon.kz.

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По сообщению РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 19 апреля утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

Ранее сообщалось, что снег выпал в Восточно-Казахстанской области 17 апреля.

Метель, понижение температуры и сильный ветер — такая погода установилась утром 18 апреля в областном центре, передает YK-news.kz.

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В школах Усть-Каменогорска, а также Семея отменили занятия в школах с нулевого по 9 классы первой смены. Причиной послужила непогода, в том числе сильный ветер, порывы которого достигали 12 метров в секунду.

Сообщается, что снег выпал и в Караганде.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с Караганды.
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Где весна в Караганде?19.04.2019

A post shared by Светлана Антюфеева (@svetlanaantiufeeva) onApr 18, 2019 at 10:40pm PDT

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