В нескольких городах Казахстана выпал снег (фото, видео)
CA-NEWS (KZ) - 19 апреля в столице Казахстана с утра кружится метель, передает Zakon.kz.
По сообщению РГП "Казгидромет", в Нур-Султане 19 апреля утром и днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
Ранее сообщалось, что снег выпал в Восточно-Казахстанской области 17 апреля.
Метель, понижение температуры и сильный ветер — такая погода установилась утром 18 апреля в областном центре, передает YK-news.kz.
В школах Усть-Каменогорска, а также Семея отменили занятия в школах с нулевого по 9 классы первой смены. Причиной послужила непогода, в том числе сильный ветер, порывы которого достигали 12 метров в секунду.
Сообщается, что снег выпал и в Караганде.
Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с Караганды.
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