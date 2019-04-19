РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане по-прежнему выстраиваются очереди за хлебом

CA-NEWS (TM) -  У магазинов Туркменистана по-прежнему выстраиваются очереди в ожидании завоза хлеба, сообщает 18 апреля Хроники Туркменистана.

Жители туркменских регионов также испытывают проблемы и с покупкой муки в государственных магазинах. Жители районов Байрамали, Гарагум, Йолотен, Сакар-чэге, Мургаб Марыйской области смогли купить норму муки за март месяц только в середине апреля. Норму за апрель, по словам продавцов, начнут выдавать не ранее июня, когда начнется уборка пшеницы нового урожая.

Норма в этом регионе составляет 5 килограммов муки отечественного производства на человека в месяц и стоит 1 манат ($0,29) за килограмм. В прошлом году в магазинах продавали по 6 килограммов на человека. По словам жителей, если в семье есть только маленькие дети, то этого количества хватает, если много подростков, то муку приходится докупать на рынках и в частных магазинах.

Цены на муку на базарах и в частных магазинах значительно выросли. Если в январе-феврале 50-килограммовый мешок муки стоил около $29-44 (100-150 манат), то сейчас его цена начинается от $61,49 (210 манат).

Ранее 27 марта, из-за давки в очереди за хлебом в городе Байрамали скончался пожилой мужчина 65-70 лет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Рустам Эмомали создал «Фонд развития столицы Таджикистана»
  • «Заставляла есть помои»: В Туркестанской области дети рассказали, как мачеха издевалась над ними
  • В Узбекистане запустили интерактивную карту туалетов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×