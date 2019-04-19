Лидер оппозиционной ПИВТ: имущество, которое собираются изъять в пользу государства, нам не принадлежит

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе приступил к рассмотрению спора между Генеральной прокуратурой Таджикистана и владельцами квартир в доме, построенном принадлежащей родственникам лидера ПИВТ Мухиддина Кабири строительной фирмой.

Генпрокуратура настаивает, что более 20 квартир и несколько магазинов должны быть конфискованы в пользу государства в рамках приговора Верховного суда Таджикистана в отношении председателя запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири.

В октябре прошлого года Верховный суд Таджикистана заочно приговорил Мухиддина Кабири к длительному тюремному сроку. "Заседания суда проходили в закрытом режиме и в отсутствии подсудимого", - сообщил источник в Верховном суде Таджикистана. Как стало известно, суд признал Кабири виновным по пятнадцати статьям УК Таджикистана, в том числе по 305 («Измена государству»), 306 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и др. Суд также принял решение о конфискации имущества лидера ПИВТ.

В Генпрокуратуре Таджикистана полагают, что более 20 квартир и магазины по-прежнему принадлежат Мухиддину Кабири и его сыновьям, но они переписаны на имя других людей, в том числе дальних родственников лидера исламской партии. В ноябре прошлого года суд столичного района Шохмансур частично удовлетворил иск Генпрокуратуры. Однако, владельцы квартир не согласились с решением суда и подали жалобу в суд города Душанбе.

Владельцы магазинов Низомиддин Насриддинов, Шохин Нарзуллоев и Джамшед Нарзуллоев не согласны с решением райсуда. Они говорят, что имущество ими было приобретено законным путем и договор купли-продажи заключен при нотариусе.

Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири 18 апреля заявил, что имущество, которое Генпрокуратура РТ намерена конфисковать в пользу государства, его семье не принадлежит. «Власти Таджикистана имеют полную информацию о моем имуществе – я каждый год заполнял декларацию о доходах. Они прекрасно знают и о том, какое имущество принадлежит моим детям. Квартиры и магазины, которые собираются изъять в пользу государства, принадлежат другим людям и не имеют никакого отношения к нашей семье», - заявил Кабири, отметив, что считает решение суда района Шохмансур незаконным и «коллективным наказанием».

Напомним, Мухиддин Кабири покинул Таджикистан в 2015 году. В том же году ПИВТ была объявлена террористической и запрещена. Это произошло после неудачной попытки вооруженного мятежа во главе с замминистром обороны Абдухалимом Назарзода, в организации которой власти Таджикистана обвинили руководство ПИВТ.