Монголия вошла в число девяти стран, которые будут поставлять рабочую силу в Японию

CA-NEWS (MNG) - Монголия вошла в число девяти стран, которые будут поставлять в Японию рабочую силу. Во время рабочего визита в Японию министр труда и социальной защиты Монголии Содномын Чинзориг подписал меморандум с министром юстиции Такаши Ямашитой о взаимопонимании для совместной реализации рабочей силы из Монголии, сообщает 19 апреля Монцамэ.

Этот меморандум поможет монголам работать в равных трудовых условиях и получать зарплату не меньше японцев.

Для предоставления визы сроком действия до пяти лет японская сторона предъявляет два особых требования, как проверка навыков в работе и знание языка.

На работу граждане Монголии смогут устроиться в 14 секторах, в которых дефицит кадров, что является причиной, по которой японский парламент пересмотрел закон об иммиграционном контроле.

Нехватка ощущается больше всего, в таких отраслях как строительство, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, медицина, уход за больными и престарелыми, судостроение.