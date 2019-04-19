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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Директор лицея при Консерватории Узбекистана намеренно заваливал талантливых детей на экзамене

CA-NEWS (UZ) -  Руководство академического лицея для одаренных детей при Государственной консерватории Узбекистана обвинили во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением, сообщили местные СМИ.

Директор лицея А. Ю., а также его заместитель А. М. во время тестовых испытаний 2018-2019 учебного года умышленно завалили 15 одаренных детей. С тех, кто не набрал требуемых баллов, требовали взятки.

Например, у матери учащейся из Кашкадарьи, набравшей 56 баллов, потребовали 2000 долларов, а также мясо, запечённое в печи (тандыр-гушт), коньяка и вино. Руководство лицея было задержано с поличным при получении в виде взятки затребованных ими денег и продуктов.

Выяснилось, что руководители лицея также совершали преступления, связанные с мошенничеством.

Как сообщил судья Мирзо-Улугбекского районного суда по уголовным делам Мухаммед Каюмов, директор лицея был приговорен к шести годам, а его заместитель к пяти годам лишения свободы.

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