В Ташкенте прошла церемония подписания ряда соглашений между Узбекистаном и Южной Кореей
- Узбекистан, политика
- 14:03, 19 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 19 апреля проходят основные мероприятия государственного визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Узбекистан.
В настоящее время идёт церемония принятия Совместной декларации, подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, торговых контрактов, а также соглашений по реализации инвестиционных проектов.