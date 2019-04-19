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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте прошла церемония подписания ряда соглашений между Узбекистаном и Южной Кореей

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 19 апреля проходят основные мероприятия государственного визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Узбекистан.

В настоящее время идёт церемония принятия Совместной декларации, подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных документов, торговых контрактов, а также соглашений по реализации инвестиционных проектов.

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