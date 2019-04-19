72 распространяющих синтетические наркотики сайта закрыли в Северо-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) - Североказахстанские полицейские выявили и заблокировали 72 интернет-ресурса, рекламирующих и распространяющих синтетические психоактивные вещества, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, зарегистрировали 6 фактов незаконного оборота «солей» и «спайсов», 80 разовых доз синтетических наркотиков.

Полицейские говорят, что выявлять оборот синтетических наркотиков помогают жители города. Они сообщают о подозрительных передвижения незнакомых лиц. Чаще всего, ими оказываются наркозависимые в поисках так называемых «закладок» с зельем.

«Распространение синтетических психоактивных веществ осуществляется через интернет и мобильные приложения. Адреса сайтов, торгующих смертоносным зельем, нередко появляются на стенах домов в виде трафаретных граффити», - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности Жандос Басыбаев.

В этом году полицейские закрасили 157 таких надписей. Стражи порядка говорят, что горожане могут сами закрашивать подобную рекламу. Можно обращаться в КСК. Председатели многих кооперативов состоят с полицейскими в одном чате в мессенджере WhatsApp и оперативно сообщают стражам порядка о появлении надписей и подозрительных лицах.

С начала года полицейские пресекли 93 правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, из них 23 факта в крупном и особо крупном размере.

«Разобщена организованная преступная группа, занимавшаяся распространением героина в Петропавловске. Выявлен и пресечён канал поставки марихуаны из южных регионов страны. Из незаконного оборота изъято свыше 73 кг различных наркотических средств, из них 71,9 граммов героина», - добавили в пресс-службе.