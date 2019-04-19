Визит президента Республики Корея Мун Чжэ Ин в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Ташкенте с государственным визитом пребывает президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

19 апреля в резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи высокого гостя. Главы государств поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Корея. Президенты обошли строй почетного караула.

На церемонии присутствовали члены официальных делегаций Узбекистана и Южной Кореи, представители аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса, сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан.