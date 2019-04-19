В Казахстане активисты просят президента отказаться от строительства курорта «Кок-Жайляу»

CA-NEWS (KZ) - 18 апреля состоялась пресс-конференция активистов движения "Сохраним Кок-Жайляу", где было озвучено письмо в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Вот уже более 8 лет в Алматы идет общественная кампания в защиту урочища Кок-Жайляу. 8 апреля 2019 года в Алматы состоялось расширенное заседание Общественного совета, в ходе которого аким г.Алматы Б.Байбек предложил отложить реализацию курорта «Кокжайлау» на 3-5 лет. В тот же день Касым-Жомарт Токаев сообщил, что данное решение было принято по его рекомендации.

Мы считаем, что отсрочка реализации проекта на несколько лет не является решением этой важной проблемы.

Поэтому просим принять следующие меры:

- полностью отказаться от планов по строительству горного курорта «Кокжайлау»;

- вернуть урочище Кок-Жайляу в состав Иле-Алатауского национального парка и обеспечить его охрану, согласно норм законодательства;

- ужесточить и привести природоохранное законодательство Республики Казахстан в соответствие с требованиями международных конвенций;

- положить конец вмешательству местных органов власти в деятельность национальных парков», - говорилось во время пресс-конференции.