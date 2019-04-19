РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане активисты просят президента отказаться от строительства курорта «Кок-Жайляу»

CA-NEWS (KZ) -  18 апреля состоялась пресс-конференция активистов движения "Сохраним Кок-Жайляу", где было озвучено письмо в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Вот уже более 8 лет в Алматы идет общественная кампания в защиту урочища Кок-Жайляу. 8 апреля 2019 года в Алматы состоялось расширенное заседание Общественного совета, в ходе которого аким г.Алматы Б.Байбек предложил отложить реализацию курорта «Кокжайлау» на 3-5 лет. В тот же день Касым-Жомарт Токаев сообщил, что данное решение было принято по его рекомендации.

Мы считаем, что отсрочка реализации проекта на несколько лет не является решением этой важной проблемы.

Поэтому просим принять следующие меры:
- полностью отказаться от планов по строительству горного курорта «Кокжайлау»;
- вернуть урочище Кок-Жайляу в состав Иле-Алатауского национального парка и обеспечить его охрану, согласно норм законодательства;
- ужесточить и привести природоохранное законодательство Республики Казахстан в соответствие с требованиями международных конвенций;
- положить конец вмешательству местных органов власти в деятельность национальных парков», - говорилось во время пресс-конференции.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Цифровые технологии в медицине: «за» и «против», - ВОЗ
  • В Туркменистане под водой остались несколько городов (видео)
  • Узбекистан покинул «чёрную зону», поднявшись на 160 место в рейтинге свободы прессы - «Репортеры без границ»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×