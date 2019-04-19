ЦИК Казахстана назвал перечень требований для кандидатов в президенты

CA-NEWS (KZ) - 19 апреля на заседании Центральной избирательной комиссии озвучены требования для кандидатов в президенты Казахстана, передает Zakon.kz.

Кандидаты в президенты РК должны сдать экзамен на свободное владение государственным языком. В экзамен войдут: написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц, чтение печатного текста объемом не более трех страниц и публичное выступление на заданную тему не менее пятнадцати минут. Варианты заданий комиссия определяет заранее.

Также, вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева рассказала о порядке прохождения медицинского освидетельствования кандидатов в президенты РК.

По ее словам, перечень заболеваний, препятствующих регистрации кандидата в президенты состоит из 107 заболеваний, включающих в себя психические расстройства, проявления которых сопровождаются нарушениями интеллекта или памяти, социальной опасностью для себя и окружающих. Для установления или подтверждения факта наличия или отсутствия заболеваний проводится медицинское освидетельствование.

Врачебно-консультативная комиссия при отсутствии признаков заболевания оформляет справку - медицинское заключение. В случае, если комиссия дает заключение о наличии заболеваний, препятствующих регистрации, справка выдается в срок не более трех календарных дней кандидату и действительна в течение срока выборов президента РК. Итоги медосмотров не будут озвучены, так как это является личной информацией.

При этом, обязательного тестирования на наркотики и алкоголь не предусмотрено.

Кроме того, кандидату в президенты и его супруге или супругу нужно будет сдать справки о сдаче декларации о доходах и имуществе в органы госдоходов.

После регистрации кандидата, ЦИК направляет в уполномоченный орган запрос о достоверности сведений о доходах и имуществе, который проверяется органами госдоходов в течение 15 дней со дня регистрации кандидата.

В случае выявления на момент подачи декларации недостоверности сведений, ЦИК отменит решение о регистрации.