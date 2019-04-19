Узбекистан - наш стратегический партнёр и союзник, - министр информации Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в программе "Открытый диалог", передает CA-News.

«Узбекистан - наш стратегический партнёр и союзник. У нас нет альтернативы мирному добрососедству с братским народом, с которым нас связывает общая историческая судьба. За годы независимости нами были выстроены прочные и взаимовыгодные отношения практически по всем направлениям - от экономики до сферы безопасности»,- сказал Даурен Абаев.

К примеру, он отметил, что за прошлый год товарооборот между странами увеличился на 50% и составил 3 млрд долларов. К 2020 году этот показатель должен достичь 5 млрд долларов. Министр также добавил, что в Узбекистане проживает большая диаспора казахов. «Традиционно большое внимание уделяется вопросам культурно- гуманитарного сотрудничества и визит Касым-Жомарта Токаева стал отправной точкой в проведении года Казахстана в Узбекистане.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев лично подписал постановление о широком изучении и пропаганде наследия Абая Кунанбаева. Сегодня в Узбекистане проживает большая диаспора казахов, работают казахские школы, в высших и средних учебных заведениях готовятся специалисты на казахском языке. К примеру, главное информационное агентство Узбекистана имеет версию на казахском языке. Это говорит о многом. Казахстан заинтересован в процветании своих соседей, ведь это залог и нашего процветания»,- заключил он.