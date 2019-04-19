23 млн нерожденных девочек. Ученые посчитали жертв селективных абортов

CA-NEWS (KZ) - В общей сложности около 23 миллионов девочек не появились на свет только потому, что их родителей не устроил пол будущего ребенка - и они решили прервать нормально протекавшую беременность, сообщает BBC.



Для сравнения: 23 млн человек - это половина населения Испании или почти все жители Австралии. Это вдвое больше людей, чем живет во всей Бельгии или на Кубе, и вчетверо больше населения Дании или Финляндии.

Таковы данные масштабного исследования, опубликованного на этой неделе в журнале американской Национальной академии наук.

Ученые проанализировали данные о рождаемости по всему миру за последние несколько десятилетий и обнаружили, что за это время сразу в нескольких странах произошел резкий скачок в соотношении полов новорожденных. На свет стало появляться значительно больше мальчиков - и существенно меньше девочек.

Особенно ярко эта тенденция проявилась в 11 странах, в том числе в трех бывших советских республиках: Грузии, Армении и Азербайджане. Однако львиная доля прерванных беременностей приходится на самые густонаселенные страны - Индию и Китай.

Нежеланные дочери

В среднем на каждые 100 новорожденных девочек приходится около 105 мальчиков. От года к году это соотношение может слегка колебаться в ту или иную сторону (1,03-1,07), но в целом остается неизменным - вне зависимости от страны.

Однако появившаяся почти 40 лет назад технология, позволяющая определять пол еще не родившегося ребенка в утробе матери, породила практику селективных абортов.

Будущие родители получили возможность принимать решение, оставить ребенка или избавиться от него, в зависимости от того, ждут ли они мальчика или девочку.

Учитывая общую мировую тенденцию к контролю над рождаемостью и уменьшению количества детей, все больше семей решает прервать беременность, если их не устраивает пол ребенка - и попробовать еще раз. При этом в большинстве культур предпочтение традиционно отдается рождению мальчиков.

Именно по этой причине во многих странах врачам законодательно запрещено сообщать родителям пол будущего ребенка - особенно на ранних стадиях беременности, когда проще всего сделать аборт.

Слишком много мальчиков

Изучив статистику рождаемости из двух сотен стран с 1970 по 2017 гг., американские и сингапурские ученые обнаружили ряд аномалий, когда в тот или иной период соотношение полов новорожденных начинало резко и непропорционально меняться.

Например, в Китае в 2005 году на 100 новорожденных девочек приходилось 118 мальчиков, а в Индии десятью годами раньше - 111.

Аномальные всплески рождаемости мальчиков были зафиксированы еще в девяти государствах: Азербайджане, Албании, Армении, Вьетнаме, Грузии, Тайване, Тунисе, Черногории и Южной Корее.

Первой страной, которую захлестнула волна селективных абортов, стала Индия. Непропорционально много мальчиков там начали рожать еще в 1975 году - и эта тенденция сохраняется до сих пор (1,1).

В начале 1980-х то же самое начало происходить в Китае, Корее, Тайване, Тунисе и Черногории. Впрочем, на сегодняшний день соотношение полов уже вернулось к нормальным показателям во всех этих странах, кроме Китая - там на 100 девочек по-прежнему рождается 114 мальчиков.

В трех бывших советских республиках - Грузии, Армении и Азербайджане - всплеск селективных абортов начался после распада Союза, 1991-1992 гг., и совпал с резким падением рождаемости в целом.

И если в Грузии соотношение уже выровнялось, то в Армении и Азербайджане практика селективных абортов по-прежнему широко распространена. В 2017 году на 100 новорожденных девочек там в среднем приходилось 112-113 мальчиков.