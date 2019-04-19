В Караганде за пол дня зарегистрировано 20 ДТП из-за плохих погодных условий

CA-NEWS (KZ) - В связи резкими ухудшениями погодных условии с 9-и до 11:30-и часов на территории Караганды зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествии, сообщает CA-News со ссылкой на пресс-службу ДП Караганды.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет. В связи с плохими погодными условиями усилена работа дорожно-патрульных служб области, перекрыты все автодороги области на все виды транспорта.

Полицейские Карагандинской области еще раз напоминает водителям соблюдать правил дорожного движения и быть внимательными на дорогах при ухудшении погодных условии.