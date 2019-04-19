В Узбекистане впервые проходит форум российских соотечественников из ближнего зарубежья

CA-NEWS (UZ) - Региональная конференция российских соотечественников стран ближнего зарубежья, впервые проводимая в Ташкенте, является безусловным свидетельством того, что Узбекистан и Россия динамично наращивают многоплановое, в том числе культурно-гуманитарное взаимодействие. Об этом заявил 19 апреля, приветствуя участников форума, посол РФ в республике Владимир Тюрденев, передает ТАСС.



"С давних времен земля Узбекистана стала родным домом для представителей различных народностей и национальностей, наша диаспора здесь одна из самых многочисленных, и благодаря мудрой политике узбекских властей, направленной на поддержание и укрепление межнационального мира и согласия, российские соотечественники имеют все условия для сохранения и развития своей национально-культурной идентичности", - сказал Тюрденев. По его словам, важную роль в этом играют Русский культурный центр Узбекистана, татарский и башкирский общественные культурно-просветительные центры и крымско-татарские культурные объединения.

"Не могу не отметить и Русскую православную церковь в Узбекистане, укрепляющую духовную связь нашей общины с родиной", - подчеркнул дипломат.

Подобные региональные конференции, как правило, проводятся раз в три года. В ходе их работы соотечественники обмениваются опытом по поддержке и распространению русского языка, сохранению культурных традиций и духовных ценностей.

В настоящее время, по разным данным, в Узбекистане проживает порядка 1 млн соотечественников, которые вносят заметный вклад в укрепление двусторонних отношений России и Узбекистана.