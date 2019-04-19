ИГ расширяет свои сети в Центральной Азии, в особенности в Ферганской долине - ООН

CA-NEWS (UZ) - После военных потерь в Сирии и Ираке ИГ(ИГИЛ) укрепляет свои ячейки в Афганистане и расширяет подпольные региональные сети, в том числе в Ферганской долине. Об этом предупредил Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов, выступая в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге на Международной конференции по противодействию терроризму, говорится на официальном сайте ООН.

«ИГ пытается расширить сферу своей деятельности в Центральной Азии и призывает [своих сторонников] совершать террористические нападения в общественных местах, в основном в Ферганской долине», - заявил Юрий Федотов.

Он подчеркнул, что международный терроризм - серьезная угроза международному миру и безопасности. Ни одна страна не застрахована от этой опасности.

«Мы видим, что борьба с терроризмом привела к военному поражению ИГ в Сирии и Ираке. Но по своей природе угроза постоянно меняется, и многие проблемы сохраняются. Иностранные боевики возвращаются домой. Некоторые террористы ИГ присоединяются к другим группам или создают новые. Многие боевики перебрались в Афганистан. Афганское крыло ИГ остается серьезным дестабилизирующим фактором», - предупредил глава Управления ООН.

Он подчеркнул, что ситуация в сфере безопасности усугубляется взаимосвязью между терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Террористы зачастую пополняют свою казну за счет торговли людьми и наркотрафика.

«Сегодня всем очевидно, что такие транснациональные угрозы требуют слаженных многосторонних ответных мер», - добавил глава Управления. Конференция в Санкт-Петербурге прошла при поддержке ООН. Для участия в ней приехали парламентарии из разных стран мира.

Юрий Федотов подчеркнул, что парламенты играют важную роль в борьбе с терроризмом. Они могут ратифицировать международные договоры в этой сфере, принять внутренние нормативные акты, соответствующие резолюциям Совета Безопасности ООН, а также оказывать финансовую поддержку антитеррористической деятельности.