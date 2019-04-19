Автобан Туркменбаши-граница Казахстана: дорога интеграции

CA-NEWS (TM) - Автомобильная трасса Туркменбаши-Гарабогаз-граница Казахстана протяженностью 225 километров будет реконструирована. Модернизированная магистраль станет продолжением высокоскоростного мультимодального шоссе Ашхабад-Туркменбаши и создаст дополнительные возможности для увеличения внутреннего и международного трафика, а также торгового оборота с соседними странами, сообщает 19 апреля "Туркменистан: Золотой век".

В настоящее время дорога имеет две полосы и не выдерживает возросшие осевые нагрузки. Уже сейчас трафик составляет 1200 транспортных средств в день. С увеличением промышленного потенциала туркменского приморья и утверждения страны в статусе международного транзитно-транспортного узла интенсивность движения значительно возрастёт. Поэтому возникла необходимость строительства современной, возводимой по инновационным технологиям автодороги с объектами сопутствующей инфраструктуры, которая откроет доступ к транспортной сети Центральной Азии.

В этой связи специалисты вошедшего в структуру Министерства строительства и архитектуры Госконцерна «Туркменавтоеллары» разработали технико-экономическое обоснование усовершенствования транспортной магистрали до стандартов II технической категории, с четырёхполосным движением.

Ширина земляного полотна увеличится более чем в два раза – до 22,5 метра, ширина проезжей части – до 15 метров. Магистраль будет обустроена согласно современным требованиям. Вдоль автотрассы построят парковки, автозаправки, станции технического обслуживания, пункты питания и торговли, здания служб эксплуатации магистрали, дорожной полиции. Подготовлен проект нового автодорожного моста, через залив Гарабогаз. Его длина составит более 350 метров.

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Усовершенствованная магистраль позволит увеличить товарооборот, объёмы пассажирского и транспортного потока между западным и северным регионами страны, снизит время и стоимость перевозок.