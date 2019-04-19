Туркменистан вновь открывает газовый вентиль, - Eurasianet.org

CA-NEWS (TM) - В полдень 15 апреля Туркменистан возобновил поставки природного газа в Россию после 40 месяцев перерыва, тем самым на некоторое время немного облегчив сложную экономическую ситуацию в стране, говорится в статье Eurasianet.org.



Государственная компания «Туркменгаз» отметила в своем заявлении, что поставки возобновлены в рамках уже существующего двустороннего договора о сотрудничестве в энергетической сфере, действующего до 2028 года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер начиная с октября трижды побывал с визитом в Ашхабаде – последний раз в конце марта; челночная дипломатия на таком уровне свидетельствует о том, что задача сдвинуть дело с мертвой точки входила в число приоритетов.

В период между 2010 и 2015 годами Москва закупала у Туркменистана 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. В 2015 году объем закупок был в одностороннем порядке сокращен до 4 миллиардов. А в 2016-м поставки полностью прекратились. Какой объем газа Туркменистан продает сейчас, не сообщается.

Хотя если верить базирующемуся в Баку изданию Caspian Barrel, туркмены, возможно, продают свой газ по чрезвычайно низкой цене. Сайт, посвященный новостям в области энергетики, сообщил, сославшись на неназванные источники, что «Газпром» настоял на стоимости 110 долларов за 1000 кубометров, говорится в статье.

Если эта информация достоверная, то возобновление поставок газа вряд ли поможет заткнуть дыры в бюджете Туркменистана, как отметил Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем пресс-релизе, написанном в свойственной ему малопонятной манере. Хотя прогнозы МВФ относительно экономического роста Туркменистана несколько оптимистичнее прогнозов Всемирного банка и Азиатского банка развития, его анализ структуры торговли показывает, что с 2017-го по 2018 год импорт сократился вдвое – с 10,2 миллиардов долларов до 5 миллиардов долларов. Фонд предупредил, что, хотя сокращение импорта в совокупности с более высокими, чем ожидалось, ценами на углеводороды «привели к профициту внешнеторгового баланса», эффект «скорее всего, будет временным, учитывая, что официальный обменный курс по-прежнему остается выше равновесного уровня». Что в переводе означает: официальный валютный курс неустойчив и Ашхабад должен позволить ему упасть.

В числе прочего МВФ рекомендует свернуть программу импортозамещения, столь любимую президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Фонд также отметил низкое качество предоставляемых правительством данных – кстати, именно эти цифры используют финансовые институты при расчетах прогнозов экономического роста. Ближе к правде о голом короле чиновники фонда вряд ли когда-либо подберутся.

Как гласит известный афоризм Марка Твена: есть ложь, наглая ложь и статистика. Твен мог бы, если бы умел заглянуть в будущее, добавить сюда и туркменскую статистику.

Поэтому когда государственное информационное агентство заявило на этой неделе, что процент заядлых курильщиков в Туркменистане составляет только 3,4 процента, тем самым претендуя на звание страны с наименьшей зависимостью от табака в мире, можно ли такому хвастовству верить? Работающая в США организация, именующая себя the Tobacco Atlas, не согласна с этим утверждением, отмечая, что Туркменистан прочно занимает среднее положение в рейтинге по количеству курящих и потребляет больше сигарет на человека, чем любая из соседних стран, за исключением Казахстана.

В энергетическом секторе произошли некоторые кадровые перестановки, в которых, возможно, потребуется разобраться. В сообщении от 12 апреля, опубликованном на правительственном сайте, отмечается, что президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил Мырата Артыкова новым министром энергетики; он займет этот пост, уже поработав в должности главы представительства того же министерства в Афганистане. Предыдущая должность, скорее всего, подразумевала, что Артыков отвечал за продвижение проекта трансафганского трубопровода ТАПИ, таким образом, это назначение показывает, в чем Ашхабад видит свои приоритеты.

Предшественник Артыкова, Чарымырат Пурчеков, получил более высокую должность и стал заместителем премьер-министра по вопросам строительства, энергетики и коммунального хозяйства.

Между тем Довлетдурды Хаджиев был уволен с должности главы государственной нефтяной компании «Туркменнефть» за «допущенные в работе недостатки». Временно исполнять обязанности руководителя концерна будет его заместитель Джапаргулы Оразов.

Что касается других кадровых вопросов, то председателю государственного комитета по туризму Сердару Чолукову был объявлен «строгий выговор» за плохое исполнение своих обязанностей. Вряд ли кто-то обрадуется возложенной на него задаче попытаться наладить развитие туристической индустрии в стране с таким чудовищно жестким визовым режимом, так что посочувствуем этому несчастному бюрократу, пишет издание.

На этой неделе из Москвы пришли хорошие новости, связанные с газом, но плохие новости касательно других областей. Российская телекоммуникационная компания МТС, которую в прошлом году вынудили уйти из Туркменистана, сообщила в заявлении от 9 апреля, что она пересмотрела свои предполагаемые убытки в сторону повышения – с 750 млн до 1,5 млрд долларов. Компания подала иск по возмещению денежных средств в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка.

Наводнения, терзавшие страну на протяжении нескольких недель, по-прежнему продолжаются. На этой неделе настала очередь Ашхабада, как видно из видеоматериала, размещенного Радио «Азатлык». Базирующееся в Нидерланадах интернет-издание Turkmen.news также разместило видеозаписи и фотографии с мест затопления. Однако пока с потоками воды, похоже, справиться легче, чем с наводнением, случившемся в Ашхабаде в мае прошлого года. По прогнозам, дожди продолжатся на следующей неделе.

В прошлом месяце Радио «Азатлык» сообщало, что небольшой городок Сердар в Балканском велаяте (области) был практически разрушен в результате наводнения. Подписав 12 апреля распоряжение о строительстве нового села в Сердарском районе, Бердымухамедов негласно признал факт случившегося. Однако завершение строительных работ ожидается только в 2025 году.

Всего лишь за два дня до этого Бердымухамедов, заложив первый камень, дал старт другому крупному градостроительному проекту. Он планирует построить целый новый город (еще не имеющий названия) в окрестностях Ашхабада в Гёктепинском этрапе (районе) Ахалского велаята, откуда родом его семья. В связи с этим появились слухи, что Бердымухамедов, возможно, позаимствовал идею своего собрата-автократа из Казахстана, где совсем недавно столица была переименована в Нур-Султан в честь ушедшего в отставку лидера нации. Может, мы совсем скоро увидим на карте мира какой-нибудь Гурбангулополис, Бердымухамедовию или что-то в этом роде?

Сейчас Бердымухамедову действительно нужно чем-то потешить свое самолюбие. Один из его амбициозных проектов – автомобильное ралли по пустыне «Амуль-Хазар», которое было запущено в прошлом году, еще больше подпитав самомнение президента, – отменен. Соревнование, которое организует Международная автомобильная федерация (FIA), было запланировано на 5-11 мая. На сайте мероприятия не приводится никаких других причин отмены заезда, кроме «несовместимости требований FIA и Туркменистана».