Четверо таджикистанцев скончались от отравления в погребе с гнилой картошкой

CA-NEWS (TJ) - 18 апреля четверо граждан Таджикистана скончались от отравления продуктами гниения картофеля в Акмолинской области на севере Казахстана, сообщает Asia-Plus со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Инцидент произошел около 19:00 в городе Державинск. Мужчины 1971, 1975, 1981 годов рождения и подросток 2002 года рождения спустились в погреб во дворе частного дома.

Трое взрослых скончались на месте, юноша — при госпитализации.

По данным источника, мужчины сажали овощи и осенью закладывали картофель в погреб. Он сгнил, люди отравились, вдохнув запахи продуктов гниения.

В начале месяца аналогичная трагедия произошла в Алматинской области. В селе Текес в домашнем погребе отравились четверо жителей, один из них погиб.

Похожие случаи происходили в 2017 году в Темиртау. В июле умер мужчина, который спускался в погреб за вареньем. В июне брат и сестра отравились, очищая погреб от прошлогоднего урожая картофеля, отмечает издание.