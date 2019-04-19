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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Второкурсник задушил девушку ремнем от сумки в Актюбинской области

CA-NEWS (KZ) -  12 апреля в селе Жайсан обнаружили труп девушки с признаками асфиксии. Убитой оказалась первокурсница местного многопрофильного колледжа, передает «Актобе Таймс».

Подозреваемым стал 19-летний второкурсник колледжа. Предполагают, что он задушил девушку ремнём от сумки. У покойной и подозреваемого лёгкая умственная отсталость.

В управлении образования области удалось узнать, что парень и девушка относятся к категории «Оставшиеся без попечения родителей», и подобное произошло среди учащихся Жайсанского многопрофильного колледжа впервые.

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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