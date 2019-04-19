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  19 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане нашли скелет парня из Узбекистана, замёрзшего зимой в степи (осторожно, фото 18+!)

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистанец замёрз во время того, когда пытался зимой незаконно пересечь границу Казахстана с Российской Федерацией, сообщили уральские СМИ.

17 апреля в селе Акбулак Оренбургской области местные жители обнаружили труп мужчины. Рядом был обнаружен паспорт 22-летнего гражданина Узбекистана Сардора Норбаева.

Выяснилось, что мужчина пропал зимой. Еще 22 февраля 2019 года в паблике "Объявления Актобе" жена пропавшего - Ксения Норбаева разместила объявление с просьбой помощи в поисках.

Как удалось выяснить, молодой человек планировал незаконно перейти границу из Казахстана в РФ. Однако смог добраться лишь до поля, которое расположено недалеко от села Акбулак Оренбургской области, а затем замерз.

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